Сапери знешкоджують снаряд від "Урагану" на Харківщині

На Харківщині виявили снаряд від реактивної системи залпового вогню "Ураган". На місці події працюють сапери.

Небезпечний снаряд виявили у селищі Бабаї. Він лежав у землі в лісосмузі.

До теми Зараз окупанти обстрілюють житлові райони Харкова, – Терехов

Сапери частини ДСНС України працюють,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, терористи продовжують бомбити Харків. 9 березня на ринку у селищі Жуковського загинув 16-річний хлопець. Він потрапив під ворожий обстріл.



Снаряд з "Урагану" на Харківщині

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Це може вас зацікавити – ЗСУ вщент розбили базу окупантів на Харківщині: відео