Сапери знешкоджують снаряд від "Урагану" на Харківщині

9 березня 2022 , 18:40
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Джерело:

ДСНС

На Харківщині виявили снаряд від реактивної системи залпового вогню "Ураган". На місці події працюють сапери.

Небезпечний снаряд виявили у селищі Бабаї. Він лежав у землі в лісосмузі.

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Сапери частини ДСНС України працюють,
– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, терористи продовжують бомбити Харків. 9 березня на ринку у селищі Жуковського загинув 16-річний хлопець. Він потрапив під ворожий обстріл.


Снаряд з "Урагану" на Харківщині

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Автор: Софія Мінджоса