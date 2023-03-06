"Можемо здивувати ворога": Резніков оцінив перспективу застосування української зброї "Сапсан"

Міністр оборони Олексій Резнікова заявив, що Збройні сили України можуть застосувати у 2023 році проти росіян оперативно-тактичний ракетний комплекс української розробки.

Мова про ОТРК "Сапсан" (експортна назва "Грім-2"). Глава Міноборони розповів у новому інтерв'ю про перспективи проєкту.

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На запитання журналіста, "чи є шанси, що ми можемо здивувати росіян цього року?", Резніков відповів, що вони досить реалістичні. Ба більше, він особисто був на виробництві, тому "оптимістично" дивитися на реалізацію цього плану.

Я думаю, що це дуже реалістичний шанс. Я б його назвав планом. Я особисто нещодавно був на виробництві й дивився на окремі елементи цієї програми, тому оптимістично дивлюсь і на реалізацію цього плану,

– зазначив Олексій Резніков.

Що відомо про ОТРК "Сапсан"