Сара Сампайо похизувалась ідеальними формами у купальнику: спокусливі фото
22:03, 13 січня 3604 Читать новость на русском
26-річна Сара Сампайо опублікувала серію гарячих фотокарток з острова Фіджі, на якому вона провела близько тижня часу. Зірка демонструвала підтягнуті сідниці у крихітних купальниках та насолоджувалась відпочинком зі своїм коханим Олівером Ріплі.
Відповідні знімки "ангел" Victoria's Secret опублікувала в Instagram.
Популярна модель каталась на серфі, милувалась чарівними куточками острова та не забувала ділитись з підписниками звабливими фото на морському узбережжі.
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Джерело: 24 Канал
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