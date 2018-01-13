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Сара Сампайо похизувалась ідеальними формами у купальнику: спокусливі фото

22:03, 13 січня 3604 Читать новость на русском
Сара Сампайо на Фіджі
Сара Сампайо на Фіджі / Instagram / @sarasampaio

26-річна Сара Сампайо опублікувала серію гарячих фотокарток з острова Фіджі, на якому вона провела близько тижня часу. Зірка демонструвала підтягнуті сідниці у крихітних купальниках та насолоджувалась відпочинком зі своїм коханим Олівером Ріплі.

Відповідні знімки "ангел" Victoria's Secret опублікувала в Instagram.

Популярна модель каталась на серфі, милувалась чарівними куточками острова та не забувала ділитись з підписниками звабливими фото на морському узбережжі.

Читайте також: Засмаглі та звабливі: як "ангели" Victoria's Secret проводять новорічні канікули

Теги: LifeStyle Мода відпочинок
Джерело: 24 Канал
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