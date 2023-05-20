За мить спалахнуло все: у Сарагосі розбився винищувач – моторошні кадри

На авіабазі Сарагоса в Іспанії під час показового польоту розбився винищувач F-18. У мережі опублікували моторошні кадри.

Винищувач F-18 розбився під час показового польоту. На щастя, пілот встиг врятуватися.

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Іспанські ЗМІ повідомляють, що пілот зумів катапультуватися. Наразі його госпіталізували у місцеву лікарню з травмами ніг. Його життю нічого не загрожує.

Причин інциденту наразі не розкривають. За даними Цивільної гвардії, сталася "певна проблема". Винищувач розбився після того, як пілот залишив кабіну.

Інцидент стався близько 12:10 на території авіабази. Жодної шкоди місцевим жителям, на щастя, заподіяно не було.

Кадри падіння потрапили у мережу. На опублікованому відео, як винищувач спалахує за мить після падіння.

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Іспанські ЗМІ нагадали, що це вже не перший інцидент з F-18. Перший інцидент стався також у Сарагосі ще у 1988 році. Наступне падіння винищувачів відбулося у 2000 році.

Окрім того, F-18 розбився у Мадриді. Тоді, на жаль, внаслідок інциденту заявили про одну жертву. Загинув пілот.