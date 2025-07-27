Комах стає більше через війну: де є дуже великі осередки сарани

В кількох областях України через суху та спекотну погоду зростає кількість сарани. Велика кількість комах літає в полях і на вулицях та поїдає листя на деревах та врожай.

Сарана зокрема поширюється в областях, які постраждали від війни. Про це пише 24 Канал з посиланням на слова заступник голови Держпродспоживслужби Вадима Чайковського в інтерв'ю для Latifundist.

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Де в Україні заявилося найбільше сарани?

У Держпродспоживслужбі України кажуть, що ситуація з нашестям сарани – контрольована. У південних областях, де комах найбільше, фахівці проводять моніторинг, регулярно відбирають зразки й вживають заходів для стримування їхнього поширення.

Вадим Чайковський зауважив, що сарана з'явилася в Україні й через війну, яка завдала руйнації екосистеми, зміни клімату та підриву Каховської ГЕС. Фахівець додав, що осередки ураження комахами особливо помітні поблизу лінії фронту та мають щорічний характер.

Фітосанітарний режим увели в слобожанській громаді Харківської області. Минулого року сарана була особливо активна в Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Одеській і Миколаївській областях.

Цьогоріч шкідників найбільше помічають лише у двох областях Півдня України. А в Дніпропетровській і Одеській областях наразі посилено моніторинг, втрат врожаю, на щастя, не зафіксовано.

Цікаво, що в Запорзькій області сарану добре знищують качки. Іноді вони відмовляються від звичної їжі та харчуються шкідниками. Залучення птахів для боротьби з комахами, за словами Чайковського, показали свою ефективність в інших країнах.