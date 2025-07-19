У Запоріжжі зафіксовано масштабні центри скупчення сарани: у мережі показали відео

Нашестя сарани триває на Запоріжжі. Спершу комахи-шкідники заполонили Кушугумську громаду, а тепер дісталися обласного центру.

Вони всюди – на подвір'ях, городах і навіть у будинках. Місцеві публікують відповідні відео, передає 24 Канал.

Дивіться також Херсонські аграрії зібрали перші 500 тонн кавунів

Що відомо про нашестя сарани?

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби, сарана їсть листя, стебла та квіти рослин. Під час масової міграції шкідник здатен знищити весь посів у короткі терміни, а втрати врожаю можуть становити від 25 до 100 відсотків.

Нашестя сарани на Запоріжжі: дивіться відео

До слова, на території Кушугумської громади виявлено осередки саме Єгипетської сарани.

Шкідники дісталися Запоріжжя: дивіться відео

(Обережно, 18+! Присутня нецензурна лексика)

Сарана атакує Запоріжжя: дивіться відео

Нагадаємо, раніше в Кушугумській селищній раді зазначали, що ситуація перебуває під контролем. У вівторок, 15 липня, землі несільськогосподарського призначення планували обробити спеціалізованими препаратами.

У спекотну погоду комахи тимчасово виповзають з очерету і в пошуках прохолоди прямують до територій, де є городина та волога. Однак після зниження температури – повертаються назад у район Каховського водосховища.