У Саратові вибухнув газ: обвалилося 10 поверхів будинку, є загиблі

У російському місті Саратов у п'ятницю, 25 липня, в один момент обвалилася багатоповерхівка. Через технічні проблеми в системі газопостачання стався вибух, який забрав життя кількох жителів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Після вибуху буквально зникла величезна частина будинку.

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Що відомо про вибух газу в багатоповерхівці у Саратові?

У Саратові через вибух газу зруйновано житловий будинок. Його мешканці опинилися під завалами, щонайменше троє осіб загинули. На місці події працюють рятувальники, які ліквідують наслідки аварії.

Зруйнований будинок у Саратові: кадри, зняті після аварії

Люди опинилися під завалами будинку в Саратові: дивіться відео

Відомо також, що через небезпеку повторного обвалу людей з будинку довелося евакуювати. Дорога біля багатоповерхівки вкрита шматками будівельних конструкцій, вони впали також на припарковані авто.

Мешканці зібралися біля під'їзду величезним натовпом та спостерігають за рятувальною операцією. Тим часом з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки витягують постраждалих, серед них є дитина. На місці працює понад 20 рятувальників, кінологи та 8 одиниць техніки. В МНС підтвердили, що станом на зараз загинули чотири людини – троє дорослих та одна дитина. Кількість врятованих людей поки що не уточнюється.

На місці події в Саратові триває пошуково-рятувальна операція: відео

У Саратові вибух газу зніс будинок: відео з соціальних мереж

За попередніми даними, внаслідок вибуху могли постраждати близько 30 квартир з першого по 10 поверхи. Рятувальники зазначили, що в будинку був вибух газоповітряної суміші без подальшого загоряння. Правоохоронці після інциденту порушили кримінальну справу щодо надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки.

Момент вибуху в багатоповерхівці Саратова: дивіться відео

Росіяни викладають в мережі момент вибуху газу та пишуть, що це будинок на вулиці Блінова у Саратові. Панельна багатоповерхівка побудована у 2009 році. У будинку жили містяни, а також досі продавалися квартири.

Як обвалився будинок у Саратові: відео

Нагадаємо, вночі вибухи лунали в кількох областях Росії. Протиповітряна оборона намагалася збити безпілотники, які атакували країну, але в деяких стратегічно важливих місцях все ж були влучання.