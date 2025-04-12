У російському Саратові горить аеродром
- У Саратові горить аеродром, над містом піднялася густа хмара диму, повідомляють про загоряння мазуту.
- Перед пожежею було чутно вибухи, в небо здійнявся вертоліт, повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали.
- Російська ППО могла помилково збити власний вертоліт під Москвою, сприйнявши його за безпілотник.
У російському Саратові палає в районі аеродрому. Густа хмара чорного диму здійнялася над містом.
ЗМІ пишуть, що загорівся мазут. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
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Що відомо про пожежу на аеродромі у Саратові
Ввечері 12 квітня над російським Саратовом здійнялася густа хмара диму. Повідомляють, що горить місцевий аеродром.
Фото та відео "задимлєнія" публікують численні російські ЗМІ та телеграм-канали.
Уточнюється, що горить в районі Ельшанки, що на північний схід від Саратова.
Також повідомляють, що перед початком пожежі пролунали вибухи. У небо здійнявся вертоліт. Російські ЗМІ пишуть, що горить мазут.
У Саратові горить аеродром: дивіться відео
У російському Саратові чули вибухи: дивіться відео
Нагадаємо, російська "безаналогова" ППО могла збити власний вертоліт під Москвою. У Наро-Фімську його сприйняли за безпілотник.
З опублікованих у мережі кадрів зрозуміло, що російська ППО намагалася збити, ймовірно, БпЛА. Місцеві жителі стверджують, що об'єкт, який збила російська "пе-ве-о" дуже схожий на вертоліт.