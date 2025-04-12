У російському Саратові горить аеродром

У російському Саратові палає в районі аеродрому. Густа хмара чорного диму здійнялася над містом.

ЗМІ пишуть, що загорівся мазут. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Дивіться також У Росії скаржаться на атаку БпЛА: у Краснодарському краю їх уламки нібито пошкодили залізницю

Що відомо про пожежу на аеродромі у Саратові

Ввечері 12 квітня над російським Саратовом здійнялася густа хмара диму. Повідомляють, що горить місцевий аеродром.

Фото та відео "задимлєнія" публікують численні російські ЗМІ та телеграм-канали.

Уточнюється, що горить в районі Ельшанки, що на північний схід від Саратова.

Також повідомляють, що перед початком пожежі пролунали вибухи. У небо здійнявся вертоліт. Російські ЗМІ пишуть, що горить мазут.

У Саратові горить аеродром: дивіться відео

У російському Саратові чули вибухи: дивіться відео

Нагадаємо, російська "безаналогова" ППО могла збити власний вертоліт під Москвою. У Наро-Фімську його сприйняли за безпілотник.

З опублікованих у мережі кадрів зрозуміло, що російська ППО намагалася збити, ймовірно, БпЛА. Місцеві жителі стверджують, що об'єкт, який збила російська "пе-ве-о" дуже схожий на вертоліт.