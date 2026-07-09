Розтрощили ключову установку: Саратовський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки дронів

"Далекобійні санкції" продовжують працювати. Після атаки українських безпілотників Саратовський нафтопереробний завод припинив переробку нафти через пошкодження єдиної установки первинної переробки.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

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Яка ситуація з Саратовським НПЗ?

Після атаки в середу, 8 липня, завод припинив продаж пального на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі. Це вже третє призупинення його роботи через удари дронів після аналогічних атак у березні та травні.

У 2024 році підприємство переробило 5,8 мільйона тонн нафти, що становить близько 2,2% загальних нафтопереробних потужностей Росії.

Зауважимо, українські розвідники повідомляли, що deepstrike-операцію провели бійці ГУР МО спільно з СБС, СБУ, ДПСУ. Кадри роботи показав президент Володимир Зеленський.

Що відомо про інші ураження в Росії?

У ніч на 9 липня в російській Твері пролунали вибухи. Під ударом опинилася нафтобаза "Тверьнефтепродукт", де після атаки спалахнула пожежа.

Цієї ж ночі мешканці Ставропольського краю повідомили про політ безпілотників, а згодом – про серію вибухів. За даними очевидців, після влучання виникла масштабна пожежа на території військового об'єкта. За інформацією осінтерів, йдеться про нафтобазу "Лукойла" в Михайлівському поблизу Ставрополя.

Тим часом у Росії дедалі більше провоєнних блогерів і прихильників війни критикують військове керівництво через неспроможність захистити тилову інфраструктуру. В Інституті вивчення війни зазначають, що вони пояснюють успішність українських далекобійних ударів відсутністю ефективної системи управління ППО та слабкою координацією між федеральною і регіональною владою.