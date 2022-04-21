"Сармат" нікого не злякав: у Білому домі запевнили, що й далі постачатимуть зброю Україні

У Білому домі запевнили, що США продовжить постачати військову допомогу Україні. Також додали, що російський запуск міжконтинентальної балістичної ракети не може на це вплинути.

Мовиться про фінальне випробування "новітнього" боєприпасу країни-агресора. Цю подію 20 квітня піарила вся пропаганда Кремля. Про те, що допомога продовжиться розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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Невдовзі буде новий раунд підтримки

Псакі наголосила, що США продовжать надавати як військову допомогу, так і допомогу в галузі безпеки. Нова партія підтримки відправиться до України в дуже короткі терміни.

Вона також процитувала президента Джозефа Байдена. Мовляв, випробування нового озброєння Росією лише спонукає якомога швидше оголосити про наступний раунд допомоги.

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Відколи почалося повномасштабне вторгнення, партнери України не говорять конкретно, яку зброю постачають нашим захисникам. Засекречення необхідне в умовах військового протистояння.