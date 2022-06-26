У Сарнах під завалами знайшли ще одного загиблого

Кількість жертв унаслідок ракетного удару по Сарнах, на жаль, зросла. Під завалами знайшли тіло ще одного чоловіка.

Таким чином кількість життів, які забрав ракетний удар, зросла до 4. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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Пошуково-рятувальні роботи завершені

Віталій Коваль повідомив, що рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного удару по Сарнах. Жертвами атаки стали 4 чоловіків. Наймолодшому загиблому було 30 років, найстаршому – 51.

Окрім цього, двоє людей зараз у важкому стані перебувають у лікарні. Зараз на місці трагедії працюють правоохоронці.

Підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили. Працюють слідчі,

– повідомив Коваль.