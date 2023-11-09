Творча людина на війні: Саша Буль розповів про те, чим він займається у Збройних Силах

До повномасштабного вторгнення Олександр Буліч, більш відомий як Саша Буль, мав щільний гастрольний графік. Нині він служить у ЗСУ, проте не припиняє писати пісні.

У новому відео проєкту "Український Свідок" Саша Буль – письменник, співак, композитор та ведучий подкастів. Українська авдиторія знає його насамперед завдяки хітам "Тримаєм посадку" та "Зі смертю під вінець". Після початку повномасштабного вторгнення він відклав творчі плани й тепер служить у піхоті ЗСУ.

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Раніше мав 120 концертів на рік, – Буль

Раніше я мав сто двадцять концертів на рік. Встигав на репетиції, займався іншими проєктами та подорожував. Але зараз я не можу реалізувати більшість творчого доробку, бо служу у Збройних Силах. Я виконую низку рутинних задач, які наближають нас до перемоги

– розповідає він.

Саша Буль розповів про свій шлях у ЗСУ: дивіться відео

Зараз Сашко не на лінії фронту, але мав бойовий досвід у минулому. Він згадує, що коли йому було страшно, то він починав говорити до себе. Мовляв, "ну що, хотів повоювати, побачив як насправді виглядає війна?".

Журналісти проєкту поговорили із музикантом на злободенні для українців теми. До прикладу, про українців, котрі виїхали за кордон та вважають, що це "не їхня війна". До них Саша Буль ставиться категорично.



Саша Буль категорично ставиться до тих, хто втік за кордон і вважає, що це "не їхня війна" / Фото "Український Свідок"

Ти втік з країни й тобі треба виправдати себе. Ми не можемо заборонити таким людям повертатись у країну, в нас немає відповідного інструменту. Але такі люди мають бути "тавровані",

– міркує він.

За словами музиканта, має бути чітка лінія, яка б відмежовувала втікачів і зрадників від тих, хто залишився на боці України. До прикладу, вони можуть мати обмежені виборчі права або це може бути заборона обіймати певні посади тощо.



Саша Буль продовжує писати пісні та служити у ЗСУ / Фото "Український Свідок"

Раніше у проєкті "Український Свідок" розповідали про Дмитра Кухарчука з позивним "Сліп". Він – командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр. Він був один із тих, хто керував операцією зі звільнення Андріївки.

Захисник зазначив, що було складно зайти в Андріївку й оточити її. І що саме його батальйон займався оточенням населеного пункту. Військові здійснили маневр, що спантеличило окупантів. Ворог не знав, куди має стріляти їхня артилерія. Кухарчук підкреслив, що наступальні операції завжди інтенсивніші за оборонні. І що вони вимагають ретельнішого планування.