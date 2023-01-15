Не тільки танки: Британія має намір передати Україні 30 САУ AS-90 – що відомо про цю зброю

Велика Британія передасть Україні самохідні артилерійські установки. Мовиться про 30 одиниць САУ AS-90 британського виробництва.

Рішення про їх надання озвучили 14 січня 2023 року. У країні запевнили, що міністр оборони викладе подальші деталі цієї підтримки у Палаті громад у понеділок. Що відомо про зброю, з'ясовував 24 Канал.

Читайте також Це вагомо і те, що потрібно: Зеленський анонсував важливі результати розмови з Сунаком

Які характеристики САУ AS-90

Самохідну артилерійську установку AS-90, виробництва оборонно-промислового комплексу Великої Британії, використовують сухопутні війська країни. Ця броньована САУ має калібр 155 міліметрів. Вона може:

стріляти звичайним снарядом на відстань 24,7 кілометра, використовуючи ствол 39 калібру;

гатити на 30 кілометрів, маючи довжину ствола 52 калібри;

при використанні снарядів збільшеної дальності з новим стволом може стріляти й на 40 кілометрів.

САУ переводять з похідного положення в бойове менш ніж за хвилину. Обслуговування може перебувати в кабіні, а ствол – зачеплений і розчеплений без виходу з кабіни.

Техніка має автономну систему навігації та наведення. Вогонь можуть вести прямим наведенням. Установка має генератор, що працює незалежно від основного двигуна.

Британську САУ ще називають "Хоробре серце". Її почали створювати у 1980-х роках. Розробляла та виготовляла її компанія Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL). На озброєння установку взяли в 1992 році. AS-90 замінила як самохідні, так і буксировані типи артилерії в Британії. Виняток тільки легкі гаубиці L118 та РСЗВ.

Варто зауважити, що самохідна артилерійська установка AS-90 має:

вагу 45 тонн;

довжину – 9 метрів, ширину – 3,5 метра, висоту – 2,49 метра;

сталеву броню з максимальною товщиною 17 міліметрів;

дизельний двигун Cummins VTA903T V8 на понад 600 кінських сил;

автоматичну трансмісію LSG 2000 німецької фірми Renk;

швидкість – 53 кілометри за годину;

екіпаж – п'ятеро військових.

Окрім того, САУ може долати стінку висотою 0,75 метра, рів – глибиною 2,8 метра, брід на 1,5 метра глибини та підйом вгору на 30 градусів.

Зброя може тричі вистрілити за 10 секунд (черга), 6 разів – за хвилину протягом 3 хвилин інтенсивної стрільби та 2 постріли за хвилину протягом 60 хвилин постійної стрільби.

На даху башти є кулемет калібру 7,62 міліметра, що стріляє по повітряних та наземних цілях. Боєкомплект становить 48 пострілів калібру 155 міліметрів – 31 у башті та 17 – у корпусі самохідної установки.

Що цьому передувало