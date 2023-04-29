САУ Caesar від Данії вже прибули в Україну

В Україну прибули самохідні артустановки французького виробництва Caesar. Їх для захисту України від російських окупантів передала Данія.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Радісною звісткою він поділився у своєму твітері.

Раніше Танки Leopard і гаубиці Caesar: Данія анонсувала хороший подарунок для ЗСУ

Caesar від Данії вже в Україні,

– написав міністр.

Він також висловив подяку народу Данії, його міністерству оборони та французьким партнерам.

"Данія мала намір використовувати ці системи для своєї армії, але мудро і шляхетно вирішила передати їх українській армії через значну загрозу, яку російська агресія проти України становить для Європи в цілому", – додав Резніков.

Окрім того, очільник Міноборони нагадав, що Данія бере участь в організації тренувань наших бійців.

"Наші артилеристи цінують маневреність і точність цих гаубиць. Завдяки нашим партнерам у Франції та Данії Україна має другий у світі за величиною артилерійський парк Caesar", – підсумував він.

Зауважимо, що Данія в січні вирішила передати Україні всі 19 артилерійських систем Caesar, які замовила у Франції.

США хочуть пришвидшити постачання зброї

США планують найближчим часом зустрітись з понад 40 союзниками по НАТО та Євросоюзу у Брюсселі, аби обговорити пришвидшення постачання зброї в Україну.

У Пентагоні кажуть, що чиновники з ЄС та НАТО сфокусуються на глобальних зусиллях щодо пришвидшеного постачання, виробництва та підтримки зброї, необхідної Україні.