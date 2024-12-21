КНДР передає Росії додаткові САУ "Коксан": у Defense Express припустили, що це означає

Північна Корея передає Росії САУ "Коксан". Ці установки мають дуже специфічний калібр – 170 міліметрів. Дальність стрільби у багатьох джерелах заявлена як 60 кілометрів. Однак є дуже важливий нюанс – активно-реактивним снарядом.

Звичайним артилерійським боєприпасом САУ "Коксан" б'є на дальність приблизно 40 кілометрів. Це 24 Каналу зауважив головний редактор Defense Express Олег Катков.

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"Звичайним артилерійським боєприпасом вона б'є приблизно на 40 кілометрів. Причому швидкість стрільби цієї системи була оцінена у межах один – два постріли за 5 хвилин. Тобто дуже повільна система", – сказав він.

Можуть їхати не на поле бою

Олег Катков зазначив, що є питання щодо виживання САУ "Коксан" в умовах сучасної контрбатарейної боротьби. Звичайним боєприпасом сучасні артилерійські системи зразка НАТО у калібрі 150 міліметрів з довжиною ствола 52 калібри легко перестрілюють 40 кілометрів. Сили оборони України вже давно добре працюють у контрбатарейній боротьбі.

Причина, чому Росія потягнула їх до себе. Зараз вважається, що на фоні браку артилерійських великокаліберних систем класу 2С7 "Піон" намагаються знайти те, що можуть знайти. Насамперед це ці північнокорейські "Коксани",

– підкреслив головний редактор Defense Express.

Про появу САУ "Коксан" у Росії говорять від жовтня, перший зразок засвітився на ворожій території у листопаді. Але попри пряму участь військ КНДР у війні поки не було зафіксовано їхнє використання.

"У мене дуже обережне припущення, що вони їдуть не для участі у бойових діях, а на модернізацію на російських військових підприємствах. Відомо, що Росія безпосередньо постачає до КНДР озброєння та забирає своє. Можливо, це просто один з елементів обмінів їхніми військовими технологіями", – припустив Катков.