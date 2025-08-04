Україна хоче купити у Польщі зброю на 120 мільйонів євро в кредит, – Сибіга
- Україна звернулася до Польщі по кредит на 120 мільйонів євро для закупівлі озброєння, зокрема польських систем "Перун" та САУ "Краб".
- Обговорюється також можливість співвиробництва озброєння на території України та Польщі, що є спільним інтересом обох країн.
- На спільній пресконференції з главою МЗС Польщі йшлося про нові пакети військової допомоги, включно з оборонним кредитом.
Київ звернувся до Варшави по кредит на суму 120 мільйонів євро для закупівлі польського озброєння. Мовиться, зокрема, про системи "Перун" та САУ "Краб".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави МЗС України Андрія Сибіги в інтерв'ю Укрінформу.
До теми Україна очікує на візит Навроцького після інавгурації, – Сибіга
Що планує придбати Україна у Польщі за кредитні кошти?
Андрій Сибіга підтвердив, що Україна дійсно веде активні переговори з Польщею щодо нових пакетів військової допомоги. На спільній пресконференції з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським сторони говорили одразу про кілька нових траншів підтримки.
Український міністр наголосив, що вже подякував Варшаві за 46-й оборонний пакет, а зараз тривають обговорення наступних постачань. Україна особливо зацікавлена в закупівлі польських переносних зенітно-ракетних комплексів "Перун", які добре зарекомендували себе на полі бою.
Польські "Перуни" дуже ефективні, вони перевірені на полі бою, і ми готові їх купувати. І це було однією з тем обговорення з паном Сікорським на предмет можливості отримання кредиту. Коштом цього кредиту ми готові придбати у Польщі продукцію їхньої оборонної галузі,
– пояснив Сибіга.
За словами глави МЗС України, йдеться про оборонний кредит на суму в 120 мільйонів євро. Також за ці кошти Київ хоче придбати польські САУ "Краб".
Окремою темою перемовин стало можливе співвиробництво озброєння на території України та Польщі. Андрій Сибіга підкреслив, що це є спільним інтересом обох країн і відповідає довгостроковим цілям безпеки.
"Зброї ніколи не буває забагато у країні, що воює. Ми говоритимемо і про співвиробництво. Це внесок у наше спільне майбутнє", – підсумував український міністр.