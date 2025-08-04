Київ звернувся до Варшави по кредит на суму 120 мільйонів євро для закупівлі польського озброєння. Мовиться, зокрема, про системи "Перун" та САУ "Краб".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави МЗС України Андрія Сибіги в інтерв'ю Укрінформу.

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Що планує придбати Україна у Польщі за кредитні кошти?

Андрій Сибіга підтвердив, що Україна дійсно веде активні переговори з Польщею щодо нових пакетів військової допомоги. На спільній пресконференції з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським сторони говорили одразу про кілька нових траншів підтримки.

Український міністр наголосив, що вже подякував Варшаві за 46-й оборонний пакет, а зараз тривають обговорення наступних постачань. Україна особливо зацікавлена в закупівлі польських переносних зенітно-ракетних комплексів "Перун", які добре зарекомендували себе на полі бою.

Польські "Перуни" дуже ефективні, вони перевірені на полі бою, і ми готові їх купувати. І це було однією з тем обговорення з паном Сікорським на предмет можливості отримання кредиту. Коштом цього кредиту ми готові придбати у Польщі продукцію їхньої оборонної галузі,

– пояснив Сибіга.

За словами глави МЗС України, йдеться про оборонний кредит на суму в 120 мільйонів євро. Також за ці кошти Київ хоче придбати польські САУ "Краб".

Окремою темою перемовин стало можливе співвиробництво озброєння на території України та Польщі. Андрій Сибіга підкреслив, що це є спільним інтересом обох країн і відповідає довгостроковим цілям безпеки.

"Зброї ніколи не буває забагато у країні, що воює. Ми говоритимемо і про співвиробництво. Це внесок у наше спільне майбутнє", – підсумував український міністр.