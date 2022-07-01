Захищаємо своє, – Залужний показав влучну роботу польських САУ "Краб"

Українські захисники вже 128 днів протистоять російським окупантам. Допомагає їм у цьому зброя, яку надають західні держави.

Так, на фронті вже виконують завдання самохідні артилерійські установки "Краб". Їх Збройним Силам України надала Польща.

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Потужне відео роботи військової техніки опублікував головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Він наголосив, що українські військові зараз захищають мир у всій Європі.

Ми ні на кого не нападали. Ми захищаємо своє. Ми – перша армія миру. Захищати мир в Україні та всій Європі нам допомагає озброєння, боєприпаси і техніка, надані країнами-партнерами,

– зазначив Залужний.

Дивіться відео роботи САУ "Краб":

Що відомо про польські САУ "Краб"

У травні Польща надала ЗСУ 18 самохідних гаубиць калібру 155 міліметрів. "Краб" здійснює 3 постріли за 10 секунд, вогонь високої інтенсивності – 6 пострілів за хвилину, практична скорострільність – 2 постріли за хвилину. Мінімальна дальність ведення вогню становить 4,5 кілометра, а максимальна – 40 кілометрів. Запас боєкомплекту налічує 29 ракет і 28 снарядів.

Яку зброю Польща вже надала Україні

Польща входить до переліку країн, які найбільше підтримують нашу країну. З початку повномасштабної війни Варшава надала Києву близько 250 танків Т-72, самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", реактивні системи залпового вогню "Град", ракети класу "повітря-повітря" для літаків МІГ-29 і Су-27, дрони, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та значну кількість боєприпасів.

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