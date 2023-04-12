Наші захисники "Крабом" знищили новітню російську станцію РЕБ "Стриж": ефектне відео
Джерело:30 ОМБр імені Острозького
Наші військові продовжують ефективно знищувати ворога та його техніку. Цього разу на брухт перетворили російську РЕБ "Стриж". А допомогла в цьому польська САУ "Краб".
Результативну роботу виконали наші розвідники спільно з артилеристами. Вони завдали влучний удар по станції радіоелектронної боротьби "Стриж". Від неї залишилася хіба купка покрученого металу.
Читайте також Росія не чекала на 50 тисяч втрат під Бахмутом: як і коли у них "все пішло не так"
"Краб" допомагає нищити ворога
САУ "Краб" знищила РЕБ "Стриж" ворога: дивіться відео
Ролик з успішною роботою виклали на сторінці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. У публікації зазначають, що розвідники цієї бригади знищили РЕБ "Стриж" спільно з артилеристами 26-ї окремої артилерійської бригади.
САУ "Краб" відпрацювала блискуче!
– наголошують бійці.
Зауважимо, що РЕБ "Стриж", яку вдалося знищити нашим захисникам, – мобільна система. Її ворог використовує, щоб захищатися від безпілотників. Ця установка здатна виявляти БпЛА, передачу сигналів тривоги на пульт керування та сигналізації. Крім того, вона може блокувати канали керування та навігації дронів.
До слова, наші захисники вже знищили понад 180 тисяч російських загарбників. І ця цифра на щоденній основі лише росте.
Так і до 200 тисяч "пакетів" недалеко
- За даними Генштабу ЗСУ, лиш за минулу добу українські військові відправили до пекла 730 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення статистику втрат поповнили 180 050 бійців "другої армії світу".
- А тепер про втрати ворога у техніці. За понад рік великої війни на брухт перетворили 3 646 танків, 7 043 бойові броньовані машини, 2 770 артилерійські системи, 545 РСЗВ і 282 засоби ППО.
- Крім того, на балансі ворожого війська стало на 307 літаків, 293 гелікоптери, 2 334 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 суден, 5 630 автомобілів і автоцистерн, а також 319 одиниць спецтехніки менше.
- Попри колосальні втрати, російські загарбники не полишають планів. Вони досі прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.
- Зауважимо, що основні зусилля на веденні наступальних дій спостерігаються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу, за даними Генштабу, нашим захисникам вдалося відбити 72 атаки ворога.