Наші захисники "Крабом" знищили новітню російську станцію РЕБ "Стриж": ефектне відео

Наші військові продовжують ефективно знищувати ворога та його техніку. Цього разу на брухт перетворили російську РЕБ "Стриж". А допомогла в цьому польська САУ "Краб".

Результативну роботу виконали наші розвідники спільно з артилеристами. Вони завдали влучний удар по станції радіоелектронної боротьби "Стриж". Від неї залишилася хіба купка покрученого металу.

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"Краб" допомагає нищити ворога

САУ "Краб" знищила РЕБ "Стриж" ворога: дивіться відео

Ролик з успішною роботою виклали на сторінці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. У публікації зазначають, що розвідники цієї бригади знищили РЕБ "Стриж" спільно з артилеристами 26-ї окремої артилерійської бригади.

САУ "Краб" відпрацювала блискуче!

– наголошують бійці.

Зауважимо, що РЕБ "Стриж", яку вдалося знищити нашим захисникам, – мобільна система. Її ворог використовує, щоб захищатися від безпілотників. Ця установка здатна виявляти БпЛА, передачу сигналів тривоги на пульт керування та сигналізації. Крім того, вона може блокувати канали керування та навігації дронів.

До слова, наші захисники вже знищили понад 180 тисяч російських загарбників. І ця цифра на щоденній основі лише росте.

Так і до 200 тисяч "пакетів" недалеко