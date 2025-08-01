Українські військові спалили рідкісну північнокорейську САУ на фронті: потужне відео
- Українські військові знищили північнокорейську самохідну гаубицю М1989/М1991 "Коксан" за допомогою РСЗВ HIMARS, що призвело до вторинної детонації боєкомплекту та ліквідації шістьох військовослужбовців розрахунку.
- САУ "Коксан" є рідкісною північнокорейською артилерійською установкою, створеною на основі трофейних німецьких і японських гармат, яку вперше зафіксували в 1978 році в Північній Кореї.
- Відомі модифікації установки – М1987 та М1989, останню з яких нині використовують російські війська.
Українські захисники знищили на фронті рідкісну ворожу ціль. Мовиться про північнокорейську важку 180-міліметрову самохідну гаубицю М1989/М1991 "Коксан".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію 14-го окремого полку безпілотних систем (БпАК).
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Як захисники знищили ворожу САУ "Коксан"?
Військові розповіли, що одна із розвідувальних груп 14-го полку, а саме група "Крима" виявила та скоригувала вогонь РСЗВ HIMARS по північнокорейській САУ "Коксан".
Внаслідок ураження сталася вторинна детонація боєкомплекту: артилерійську установку було повністю знищено, а шістьох військовослужбовців розрахунку – ліквідовано,
– написали у 14-му окремому полку БпАК.
Українські військові знищили північнокорейську САУ "Коксан" на фронті / Відео з телеграм-каналу 14-го окремого полку БпАК
М1978 "Коксан" – самохідна артилерійська установка північнокорейського виробництва, про яку відомо вкрай мало. Її назву та індекс надали американські військові після того, як у 1978 році вперше зафіксували її в районі міста Коксан у Північній Кореї.
Існує припущення, що САУ створена на основі трофейних німецьких 170-міліметрових і японських 150-міліметрових гармат, які Радянський Союз передав КНДР після Другої світової війни. Вперше установку продемонстрували у 1985 році. Відомі дві модифікації – М1987 та М1989, і саме останню нині використовують російські війська.