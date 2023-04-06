Польща поставить Україні три роти мінометних САУ Rak: як вони допоможуть на фронті

Україна та Польща домовилися про постачання українській армії самохідних 120-мм мінометів Rak. Україна отримає від Польщі відразу три роти САУ Rak.

САУ Rak – це саме та зброя, що зараз дуже потрібна українським воїнам на фронті. Детальніше про САУ Rak читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Скільки самохідних мінометів Rak отримає Україна

Президент Володимир Зеленський 5 квітня здійснив візит до Польщі, де зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою. У рамках робочого візиту Зеленського було підписано угоди про постачання в Україну польської військової техніки, а також про співпрацю у різних галузях оборонної промисловості.

Було підписано документ про постачання польських колісних бронетранспортерів Rosomak, самохідних мінометів Rak, переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) Piorun, винищувачів типу МіГ-29 та іншого озброєння.

Як працює САУ Rak: дивіться відео

Польський прем'єр Матеуш Моравецького повідомив, що мовиться про постачання ЗСУ трьох ротних комплектів польських самохідних 120-мм мінометів Rak на колісному шасі.

У польській армії ротний комплект складається з восьми мінометів (по два взводи з чотирьох машин у роті), три машини для транспортування боєприпасів, дві розвідувальні машини, одну ремонту та чотири командирські (командира роти, заступника командира роти, та дві для командирів взводів). Таким чином, мовиться про

У жовтні 2021 року армія Польщі отримала уже десятий ротний комплект САУ Rak. Загалом із 2016 року армія Польщі отримала 80 самохідних мінометів Rak та 40 машин управління вогнем – це і є 10 ротних комплектів.

Як створювався та розвивається САУ Rak

Профільне польське видання Defence 24 детально описало, як створювалася САУ Rak та як вона розвивається зараз. Польща витратила на створення власного колісного міномета 12 років. Для того, щоб він потрапив у війська у мінімально необхідній кількості, знадобилось 15 років.

Перші напрацювання нового самохідного міномета на підприємстві Huta Stalowa Wola розпочались ще у 2004 році.

Через 3 роки був укладений договір на створення башеної мінометної установки, а у 2009 році – договір на дослідно-наукову роботу з інтеграції башти на колісне та гусеничне шасі, розробку артилерійської командної та розвідувальної машини, машини для транспортування боєприпасів та ремонтної машини.



120-мм самохідний міномет Rak / Фото Polska Grupa Zbrojeniowa

Завдяки цьому рішенню у Польщі одразу створювався повноцінний ротний комплект машин.

Перший зразок на колісній базі БТР Rosomak, який є ліцензійною версією Patria AMV, був створений у 2010 році. Перші постріли були здійснені з шасі 2С1 "Гвоздика".

У 2016 році був підписаний перший контракт на близько 260 мільйонів доларів на постачання восьми ротних комплектів з 64 самохідних мінометів на колісному шасі з індексом М120К, а також 32 командирських машин. Контракт був повністю виконаний у 2019 році.

Мобільні, швидкі та точні: переваги САУ Rak

Підрозділ самохідних мінометів Rak може діяти абсолютно самостійно, включно із розвідкою цілей та логістичним забезпеченням боєприпасами.

Під час розробки САУ, як вказує Defence 24, окрему ставку було зроблено на розвідувальну машину. Ця машина оснащується тактичною РЛС та оптико-прицільною станцією з ІЧ-камерою та лазерним далекоміром на 4-метровій телескопічній щоглі.

Бойова ефективність Rak забезпечується й інтеграцією самохідних мінометів у автоматизовану систему управління Topaz. Це дозволяє працювати їм у єдиному інформаційному просторі з іншими підрозділами.

САУ Rak має у рази більшу мобільність у порівнянні з причіпною артилерією, а також швидкість розгортання у бойове положення – 30 секунд та 15 секунд для залишення позиції.



Польський самохідний міномет Rak / Фото Wojsko Polskie

Rak має спеціальний режим ведення вогню MRSI (multiple rounds simultaneous impact), коли декілька мін випущених по різній траєкторії влучають у ціль одночасно.

Rak може "працювати" із всіма 120-мм мінами. Однак у Польщі підприємство Dezamet SA під цей міномет розробило нову міну, яка має дальність пострілу до 12 кілометрів.

Один з основних елементів успішності САУ Rak стало одночасне створення цілого ротного комплекту, а не спроби інтегрувати самохідний міномет до вже чинних систем, які могли не забезпечити "розкриття" всіх можливостей зброї.

Чому Україні потрібні САУ Rak

Самохідний міномет Rak калібром 120-мм призначений для знищення живої сили противника, броньованих цілей та укріплень. Він використовує колісне шасі SMK 120.

Екіпаж складається з чотирьох осіб. САУ має боєкомплект із 46 мін. Темп стрільби – 6 – 8 пострілів на хвилину.



Польський самохідний міномет Rak / Фото Wojsko Polskie

Український військовий портал Defence Express інформує, що таке озброєння для ЗСУ від поляків передається вперше.

За словами експертів, це та зброя, що зараз вкрай потрібна на фронті для відбиття "піхотних штурмів" окупантів, або ж для підтримки механізованих частин під час очікуваного контрнаступу Сил оборони України.

У Defence Express пишуть, що САУ Rak ідеально впишуться у "легкі" бригади, на кшталт аеромобільних.

Водночас, щоб САУ використовували "важкі" механізовані бригади, то потрібно, щоб Rak мав гусеничну платформу. Проте про передачу таких САУ Rak поки не йдеться.