Путін не має політичного майбутнього: який сигнал Кремлю подає Саудівська Аравія

Саудівська Аравія виходить на міжнародний майданчик. Там 5 та 6 серпня відбудеться саміт за участю України, країн Європи, США та держав Глобального Півдня. Росію на цю зустріч не запросили. Це чіткий сигнал Кремлю – у них є останній шанс.

Про це 24 Каналу наголосив головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. Саудівська Аравія півтора року спостерігала за війною і тепер розуміє, що має вийти зі своїми ініціативами. На це є декілька причин.

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Цілі Саудівської Аравії

Саудівська Аравія має намір вийти з ролі регіонального гравця, де почасти є лідером. Натомість країна має хоче увійти на світову арену і зайняти там місце Росії.

Ер-Ріяд переконався, що у Путіна немає майбутнього. Він не буде світовим гравцем. І цю нішу треба зайняти. Зараз це намагаються зробити Китай, Туреччина і Саудівська Аравія теж,

– сказав Фараджаллах.

Ще одна причина – війна вийшла за межі європейського континенту. Після заяви Путіна про вихід із зернової угоди, під продовольчою загрозою опинилися арабські країни.

"Арабський світ залежить від українського і російського зерна. Він ризикує не отримати його через війну, тому робить крок, в якому намагатиметься мирно вирішити питання", – додав головний редактор видання.

Також загрозу становлять перевороти в країнах Африки, за якими стоять вагнерівці та безпосередньо Кремль. Все це напряму загрожує Саудівській Аравії, тому там готові діяти.

Мохаммад Фараджаллах про цілі та наміри Саудівської Аравії: дивитись відео

Посилення безпеки

Крім мирних ініціатив Саудівська Аравія турбується про свою безпеку. Мохаммад Фараджаллах з посиланням на інформацію видання The Wall Street Journal зазначив, йдуть перемовини між Ер-Ріядом та Вашингтоном щодо отримання гарантій безпеки. Це може бути щось схоже на 5 статтю Альянсу чи союз між США, Великою Британією та Австралією.

"Якщо Саудівська Аравія хоче гарантій, то вона готується до війни. Не означає, що вона буде завтра. Але варто розуміти, що Іран на боці Росії. Тому перед тим, як зробити Путіну останню дипломатичну пропозицію, формується потужна коаліція держав Глобального Півдня. Від їхнього імені Саудівська Аравія закличе до зупинення війни", – відзначив Фараджаллах.

Путін має прийняти умову про вихід з тимчасово окупованих територій України, включно з Кримом. Якщо він це проігнорує, то ризикує нажити собі нових ворогів в обличчі Саудівської Аравії. Країна може витіснити агресорку зі світових коаліцій та зайняти її позиції.

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