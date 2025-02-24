Змінили позицію: на Трампа може чекати неприємний "сюрприз" в Саудівській Аравії

Країни арабського світу, зокрема Саудівська Аравія, яка стала майданчиком для переговорів між Росією та США, займають більш нейтральну позицію щодо війни в Україні. Втім, з безпекових питань найголовнішим союзником Ер-Ріяду залишається Вашингтон.

Однак з останніх заяв видно, що риторика саудитів кардинально змінилася. Про це 24 Каналу сказав експерт з українсько-арабських відносин, головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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Чим Трамп розчарував саудитів

До приходу Дональда Трампа саудити заявляли, що готові займати серйозну роль медіатора та надавати майданчик для переговорів, а також тиснути на усі сторони, зокрема на Росію, щоб схилити їх до миру. Проте з першого дня президентства Трампа все припинилося, адже Саудівську Аравію не влаштовує підхід чинного президента США.

Саудівська Аравія ігнорує заяви на адресу Трампа щодо України насамперед через те, що це не їхня війна. Водночас на Трампа чекає інший "сюрприз",

– мовив експерт з українсько-арабських відносин.

За його словами, окрім зустрічі з Владіміром Путіним щодо Криму, України та Китаю, у Трампа ще буде зустріч з арабським світом щодо Сектору Гази, адже, вони вважають, що план переселення палестинців – це етнічні чистки.

На мою думку, на Трампа чекає поразка на Ближньому Сході, у Канаді, Мексиці та Україні. Саудівська Аравія просто надасть майданчик, але вона не буде схиляти та вмовляти когось зі сторін. Поготів вони розуміють, що Україну не влаштовує позиція Трампа,

– зазначив Фараджаллах.

До того ж вони досі шоковані діями Трампа й тим, як зараз президент США поводиться зі своїми союзниками, зокрема Європою та Україною. Це суттєво псує репутацію американців у країнах Близького Сходу, з якими Трамп хотів зібрати коаліцію проти Ірану.

Уже не буде ніякої коаліції, бо араби бачать, що Штати можуть кинути своїх у будь-яку мить,

– переконаний експерт з українсько-арабських відносин.

До слова, президент США заявив, що має намір придбати та володіти Сектором Гази. Крім того, за словами Трампа, переміщення частини палестинського населення, зокрема до Йорданії, Єгипту та інших арабських країн, зі зруйнованого війною Сектору Гази могло б "навести лад" у цьому регіоні.

Низка арабських країн, а також Ліга арабських держав виступили проти пропозиції президента Трампа масово переселити палестинців із Гази до Єгипту та Йорданії.