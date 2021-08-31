У Саудівській Аравії з дрона обстріляли аеропорт: постраждали 8 осіб

Цивільний аеропорт міста Абха, що у Саудівській Аравії, обстріляли з дрона, начиненого вибухівкою. Унаслідок цієї атаки постраждали 8 людей, а також пошкоджено літак.

Системи протиповітряної оборони збили безпілотник, однак його уламки розлетілися по території летовища. Протягом доби, 31 серпня, ця спроба нападу на аеропорт була вже другою.

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За попередньою інформацією, під обстріл потрапив цивільний літак, який перебував на злітній смузі. Внаслідок атаки 8 осіб зазнали поранень,

– повідомила місцева влада.

Наразі про характер пошкоджень лайнера та стан постраждалих даних немає.

Для безпеки цивільного населення та збереження повітряних пасажирських суден роботу аеропорту тимчасово призупинено.

Громадянська війна в Ємені

Громадянська війна в Ємені почалася у 2015 році. Хусити захопили контроль над більшою територією заходу країни й змусили уряд президента Абд Раббо Мансура Гаді покинути єменську столицю.

Саудівська Аравія сформувала коаліцію разом із 8 арабськими державами й почала збройну кампанію в Ємені, спрямовану на відновлення уряду Гаді. Конфлікт спричинив десятки тисяч смертей.

Місцева влада впевнена, що відповідальні за атаку так звані повстанці-хусити з шиїтського руху "Ансар Аллах", а дрон запустили з території Ємену.