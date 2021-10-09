У Саудівській Аравії з дронів обстріляли аеропорт: постраждали 10 осіб
9 жовтня 2021 , 09:45Читать новость на русском
Джерело:Al Jazeera
Цивільний аеропорт міста Джизан, що у Саудівській Аравії, двічі обстріляли з дронів, начинених вибухівкою. Унаслідок цих атак зазнали поранень 10 людей.
Про це повідомив представника коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, у державному інформаційному агентстві (Saudi Press Agency). За його словами, ударною хвилею вибило й фасадні вікна летовища.
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Поранень зазнали 10 осіб
Унаслідок атаки безпілотників з вибухівкою на аеропорт короля Абдулли в місті Джизан зазнали поранень 10 людей:
- один громадянин Судану;
- троє громадян Бангладешу;
- шестеро громадян Саудівської Аравії.
П'ятеро з постраждалих зазнали лише легких травм. Водночас про стан здоров'я п'ятьох інших наразі інформації немає.Зверніть увагу! Місто Джизан, що у Саудівській Аравії, розташоване неподалік від кордону з Єменом, де йде війна.
Громадянська війна в Ємені
- Громадянська війна в Ємені почалася у 2015 році. Хусити захопили контроль над більшою територією заходу країни й змусили уряд президента Абд Раббо Мансура Гаді покинути єменську столицю.
- Саудівська Аравія сформувала коаліцію разом із 8 арабськими державами й почала збройну кампанію в Ємені, спрямовану на відновлення уряду Гаді. Конфлікт спричинив десятки тисяч смертей.