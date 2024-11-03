Вперше в історії: пустелі Саудівської Аравії вкрило снігом – разючі кадри

У Саудівській Аравії вперше в історії випав сніг. Це сталося у північних регіонах країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Khaleej Times. Сніг випав через кліматичні у регіоні.

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Як засніжило Саудівську Аравію

За даними Саудівського пресагентства, з минулої середи сильні дощі, які також принесли й велику кількість граду, прокотилися по частинах регіону Ель-Джауф у країні. Буквально 2 листопада снігопад накрив гірські райони, створивши виняткову зимову картину.

Саудівську Аравію вкрив сніг / Фото SPA

Департамент погоди Саудівської Аравії попередив, що найближчими днями в більшості районів Ель-Джауфа можливі грози. Метеорологи зазначили, що сильні дощі та град можуть погіршити видимість, а шторми, ймовірно, супроводжуватимуться сильними вітрами.

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Саудівський національний центр метеорології також попереджає, що такі регіони як Джазан, Асір, Аль-Баха, Мекка, Медіна, Касім, Гейл, Ер-Ріяд та Східний регіон можуть накрити пилові бурі, сильний дощ, град та туман.

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Варто зазначити, що температури у пустелях країни рідко опускаються так низько. Тому цей сніг став справжнім сюрпризом для жителів країни.

Водночас подібне природне диво свідчить і про зміну клімату у регіоні. Тому подібні вкриття снігом саудівських пустель можуть стати частим явищем у майбутньому.