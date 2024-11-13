Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ: що відомо про конфлікт

Екснардепка та військова Надія Савченко звернулася до ДБР та СБУ із заявою щодо нардепки Мар'яни Безуглої. Це стало відповіддю на таку ж дію з боку Безуглої.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Надію Савченко.

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Конфлікт Савченко та Безуглої

Надія Савченко повідомила, що подала заяви у СБУ та ДБР про перевірку діяльності Мар'яни Безуглої на предмет державної зради та розголошення державної таємниці.

У своєму зверненні екснардепка зазначила, що Безугла неодноразово публікувала інформацію, що стосується обороноздатності ЗСУ, зокрема дані про укомплектування військ, розташування сил на фронті, систему оборонних укріплень. Савченко прикріпила як доказ кілька дописів Безуглої.

"Займіться депутатською роботою. Не заважайте військовим захищати Україну", – написала Савченко.

Раніше Мар'яна Безугла звинуватила Савченко в прориві оборони та використанні рації, яка, за її словами, може бути прослуховувана ворогом. У своїй публікації Безугла також закликала СБУ "детально дослідити діяльність" Савченко в ЗСУ.