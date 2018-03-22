Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко

Итоги подведем: в результате ОРД СБУ мы увидели, что Рубан и Савченко планировали и практически реализовали свой план.

На видео, которое предоставил Юрій Луценко в ВР, упоминается Виктор Медведчук, которому по словам Савченко, не нужно мешать.

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Также это видео хорошо показывает нам, что народный депутат Украины Савченко имеет хорошие дружеские отношения с главой российской администрации в оккупированном Донецке – Захарченко.

Из этого мы понимаем, что как и было озвучено ранее, Медведчук, если не курировал данную операцию, то был в курсе работы его подопечных.

Рубан посредник, и как я понимаю, под ним есть группа людей, которая является исполнителями.

Савченко, используя свою неприкосновенность, готова на любые действия по дестабилизации ситуации внутри страны. Пытаясь работать на опережение, она дала интервью несколько дней назад, описав ситуацию и пытаясь выпасть на "дурочку" или психически неуравновешенную.

Глубоко уверен, что любой террорист или преступник является человеком с психическими отклонениями, НО это не освобождает его от криминальной ответственности.

P.S. Допустим я не прав, не правы в СБУ и ГПУ и Савченко действовала в интересах Украины, тогда у меня вопрос, почему она не кончила Захарченко, когда у него была? Тогда бы точно стала Героем Украины!

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