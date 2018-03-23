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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Савченко та Рубана зловили за зухвалим заняттям у центрі Києва: опубліковано компрометуючі фото

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Надія Савченко та Володимир Рубан
Надія Савченко та Володимир Рубан / Колаж 24 Канал

Минулоріч у Києві випадкові свідки помітили народного депутата Надію Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана за нищенням деяких речей. Зокрема, стверджуються, що вони спалювали документи.

Про це пише видання "Главком", яке і опублікувало відповідні фото.

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На кадрах видно, як Савченко та Рубан спочатку прогулюються парком, щось обговорюють, а потім зупиняються та починають щось палити. Зазначається, що вони займалися знищенням документів біля пам'ятника засновникам Києва.

Савченко, Рубан, Київ, документи, спалювання
Савченко та Рубан спалювали документи біля пам'ятника засновникам Києва

За словами журналістів, Савченко з Рубаном потрапили в поле зору випадкових свідків, які перебували у цьому місці з весільною процесію. Підкреслюється, що очевидці тоді впізнали лише Савченко, відтак сфотографували її.

Савченко, Рубан, Київ, документи, спалювання
Савченко та Рубана помітили випадкові перехожі, що брали участь у весільній процесії

Крім того, випадкових перехожих зацікавила не лише депутат, а й те, чим вона займалась з невідомим для них на той момент чоловіком.

"Парочка палила документи та розтирала попіл", – переконують свідки.

Савченко, Рубан, Київ, документи, спалювання
Савченко та Рубан спалили документи та розтерли попіл

Як стверджують представники ресурсу, оскільки на початку березня з’ясувалося, що цих людей підозрюють у підготовці теракту, а обличчя Рубана стало більш впізнаваним після низки публікацій у ЗМІ, свідки вирішили передати їм фотографії.

Нагадаємо, 8 березня на контрольному пункті "Майорськ", що між окупованою Горлівкою та звільненим Бахмутом, українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі знайшли багато зброї – автомати, пістолети, міни, гранати. Як заявили правоохоронці, Рубан віз все до Києва, де планував низку терактів, зокрема, проти президента Петра Порошенка. Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та спробі збройного захоплення Верховної Ради і взяли під варту на 2 місяці.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у центрі Києва та стінах парламенту та брала участь у завезенні зброї з окупованої території Донеччини. 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді.

Теги: Затримання Савченко Надія Савченко Новини Києва Новини України Володимир Рубан ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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