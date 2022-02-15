Сайт Кабміну працює з перебоями

Українські банки й сайти Міноборони та ЗСУ зазнали масштабної Ddos-атаки ввечері 15 лютого. Доступ до частини з них вдалося відновити. Втім, з'явилися проблеми у роботі веб-порталу Кабміну.

Труднощі з доступом до сайту Кабінету Міністрів України спостерігаються перед опівніччю. Він все ж таки працює, але з перебоями.

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Не було зв'язку з сайтом

У низки користувачів мережі при спробі перейти на сайт уряду з'являлося повідомлення про відсутність зв'язку з сайтом. "З'єднання було скинуто", – мовилося там. 16 лютого станом на 00:10 таких труднощів уже немає. Веб-рерурс працює у звичному режимі.



Сайт уряду працює з перебоями / Скриншот

Масштабна кібератака в Україні

Раніше в уряді прокоментували Ddos-атаку на низку інформаційних та банківських ресурсів в Україні. Там підкресили, що станом на 19:30 роботу веб-сервісів "Приватбанку" та "Ощадбанку" вдалося відновити. "Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки", – мовиться у повідомленні.

Які сайти та додатки постраждали

Перштими атаки зазнали додатки "Ощадбанку" та "Приватбанку". Далі перестали працювати сайти силових структур,– Міністерства оборони та ЗСУ, з перебоями працював сайт МВС.

Міністерства оборони та ЗСУ, з перебоями працював сайт МВС. У Мінцифрі повідомили, що приблизно о 20.00 потужна DDoS-атака розпочалася і на портал Дія. Втім, для більшості користувачів вона залишилася непомітною.

"Початковий вектор – Росія та Китай. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита", – пояснили у відомстві.