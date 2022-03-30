На сайт Київської ОВА влаштували масовану кібератаку

Сьогодні, 30 березня, на офіційний сайт Київської обласної військової адміністрації здійснюють масовану кібератаку.

Фахівці намагаються захистити сайт та проводять усі необхідні процедури. Людей попередили, що на сайті можливі перебої.

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Якщо сайт не відкривається, користуйтеся офіційними каналами комунікації Київської обласної військової адміністрації в мережах Facebook та Telegram.

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