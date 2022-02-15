Сайт Міноборони "ліг": у відомстві пояснили причини

15 лютого 2022 , 19:07
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Джерело:

фейсбук-сторінка Міноборони

В українському Міністерстві оборони прокоментували проблеми з доступом до їхнього сайту. Ймовірно, збій спричинила масова DDoS-атака.

В оборонному відомстві пояснили, що сталося ввечері 15 лютого. Через DDoS-атаку фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду.

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Наразі проводяться планові технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу Міністерства оборони України.

Офіційну комунікацію здійснюватимуть через:

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Автор: Ірина Буртик