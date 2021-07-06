Сайт Офісу Президента перестав працювати: з чим це пов'язано
Джерело:24 канал
Ввечері 6 липня перестав працювати сайт Офісу Президента. На Банковій тимчасову несправність пояснюють технічною проблемою.
Сайт Офісу Президента наразі недоступний. Сторінка ресурсу не завантажується.
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Проблеми зі сайтом ОП
Несправність сайту Офісу Президента призвела ввечері 6 липня до його падіння. При спробі завантажити сторінку браузер повідомляє про те, що немає зв'язку із сайтом.
Співрозмовник в ОП розповів "РБК-Україна", що таку ситуацію спричинила технічна проблема.
Поки що в Зеленського не можуть сказати, чи пов'язана ця проблема з хакерською атакою. Однак спеціалісти намагаються ліквідувати цю несправність.
Водночас у департаменті кіберполіції заявили, що інформації про атаки на сайт Офісу Президента не отримували. Там припустили, що на ресурсі можуть йти планові технічні роботи.
Сайт Офісу Президента не працює / Скриншот
Проблеми зі сайтами держструктур України: що відомо
- Офіційний сайт Служби безпеки України 18 лютого тимчасово не працював 18 лютого 2021 року. Ситуацію пов'язували з потужною DDOS-атакою на тлі рішень щодо захисту національних інтересів. Тоді про підозру оголосили пропагандисту Анатолію Шарію.
- Наприкінці березня протягом кількох діб були збої у роботі сайту Конституційного Суду. Це трапилося після указів щодо глави КСУ Олександра Тупицького та іншого судді Олександра Касмініна.