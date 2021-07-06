Сайт Офісу Президента перестав працювати: з чим це пов'язано

Ввечері 6 липня перестав працювати сайт Офісу Президента. На Банковій тимчасову несправність пояснюють технічною проблемою.

Сайт Офісу Президента наразі недоступний. Сторінка ресурсу не завантажується.

Попередній інцидент Сайт президента тривалий час не працював: фото

Проблеми зі сайтом ОП

Несправність сайту Офісу Президента призвела ввечері 6 липня до його падіння. При спробі завантажити сторінку браузер повідомляє про те, що немає зв'язку із сайтом.

Співрозмовник в ОП розповів "РБК-Україна", що таку ситуацію спричинила технічна проблема.

Поки що в Зеленського не можуть сказати, чи пов'язана ця проблема з хакерською атакою. Однак спеціалісти намагаються ліквідувати цю несправність.

Водночас у департаменті кіберполіції заявили, що інформації про атаки на сайт Офісу Президента не отримували. Там припустили, що на ресурсі можуть йти планові технічні роботи.



Сайт Офісу Президента не працює / Скриншот

Проблеми зі сайтами держструктур України: що відомо

Офіційний сайт Служби безпеки України 18 лютого тимчасово не працював 18 лютого 2021 року. Ситуацію пов'язували з потужною DDOS-атакою на тлі рішень щодо захисту національних інтересів. Тоді про підозру оголосили пропагандисту Анатолію Шарію.

Наприкінці березня протягом кількох діб були збої у роботі сайту Конституційного Суду. Це трапилося після указів щодо глави КСУ Олександра Тупицького та іншого судді Олександра Касмініна.

Офіс Президента Володимир Зеленський заснував невдовзі після обрання на посаду президента у 2019 році. Тоді ліквідували Адміністрацію Президента. Забезпечення діяльності ОП здійснює Державне управління справами.