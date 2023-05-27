Кіріл раптово "благословив ЗСУ": на сайті резиденції російського патріарха моляться за Україну

Сайт "Подвір'я Патріарха Московського та всієї Русі" благословив бойові дії на території України. Однак цього разу раптово мовиться про благословення контрнаступу ЗСУ.

Це можна побачити на головній сторінці офіційного сайту "Подвір'я патріарха РПЦ Кіріла в Передєлкіно". Ба більше, там зафіксували не лише віру та благословення українських воїнів, а й опублікували молитви, які аж ніяк не стосуються країни-окупантки, повідомляє 24 Канал.

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Молитви за контрнаступ та Україну

Під величезним текстом, який зазначає, що "Подвір'я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ", розміщені дві молитви українською мовою. Перша з них – за контрнаступ, а трішки нижче – за Україну.

В обох молитвах йдеться про боротьбу проти ворога України та благословення проти звільнення земель від орди. Ба більше, під молитвою за контрнаступ можна побачити й гасло, від якого в окупантів хіба тільки піна з рота не йде: "Слава Україні!".

Зауважимо, що поруч з текстом головного меседжу розміщено й німі кадри видовищного відеоролика, який раніше на своїй фейсбук-сторінці опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він присвячений визволенню України від російських загарбників, а натхненний Молитвою українського націоналіста, яка була написана майже 100 років тому, у 1920-х роках, Осипом Мащаком.

Молитва за визволення України: дивіться потужне відео

Трішки нижче ж можна побачити коротку інформацію про Збройні сили України, а також розкидані підписи "Ми віримо в ЗСУ", "Перемога за Богом і Україною", "Підтримайте ЗСУ та Україну".

Як зараз виглядає сайт Подвір'я патріарха РПЦ Кіріла / Скриншоти

Зауважимо, що на інших сторінках сайту інформація залишилася без змін – російською мовою та з інформацією для населення країни-окупантки. Тож вочевидь офіційний сайт Подвір'я патріарха РПЦ Кирила в Передєлкіно зламали невідомі хакери.

Заклики втікати прозвучали у містах Росії

Зломи російських сайтів – не рідкість під час російсько-української війни. Так, 11 травня у декількох містах Росії, зокрема, у Москві, несподівано прозвучало звернення Володимира Зеленського до росіян, у якому він російською мовою повідомив: "Хочете жити – тікайте".

Тим, хто розуміє тільки російською мовою. Хочете жити – тікайте! Хочете жити – здавайтеся в полон! Хочете жити – боріться на своїх вулицях і за свою свободу,

– такі слова почули росіяни.

А щоб налякати населення Росії ще дужче, перед зверненням українського лідера провив сигнал повітряної тривоги. Натомість після росіянам запропонували прослухати "Ой, у лузі червона калина".