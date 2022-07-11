Сайт СБУ недоступний: на нього могли здійснити атаку

Сайт Служби безпеки України увечері 11 липня перестав працювати. Причиною цього могла стати хакерська атака.

Пропагандистські ЗМІ в росії уже поширюють скриншоти з сайту СБУ, який перестав працювати. У своїх повідомленнях пропагандисти згадують хакерів.

Важливо Хакери атакували держоргани та розсилають українцям листи зі зламаних скриньок

Сайт СБУ не працює

Станом на 21:00 11 липня сайт СБУ не працює. Відомство поки що ніяк не коментує причини збою в роботі.



Ось що бачать користувачі при спробі зайти на сайт СБУ / Скриншот

Однак пропагандисти з поспіхом поширюють новину про те, що сайт Служби безпеки України не працює. У своїх повідомленнях вони згадують хакерську групу RaHDIt, яка нібито "злила дані" співробітників СБУ. Конкретно про їхню причетність до того, що сайт не працює, російські ЗМІ не кажуть.

Хакерські атаки на українські сайти

Хакерські атаки цього року стали ще одним з інструментів, які використовує росія проти України. Однією з найбільш масових стала кібератака на урядові сайти 14 січня 2022 року. Однак після цього випадку, хакерські атаки продовжилися. Від дій зловмисників відбувалися збої в роботі сайтів органів влади, силових структур, банків та навіть ЗМІ. Наприклад, 23 лютого сайт 24 каналу зазнав Ddos-атаки.

Після початку повномасштабного вторгнення хакерські атаки залишилися одним з інструментом агресора. Наприклад, 13 травня росіяни атакували сайт Львівської міської ради. Мер міста Андрій Садовий назвав її найпотужнішою за всі роки незалежності України.

CERT-UA 11 липня попередила українців, що хакери атакували державні органи України та зі зламаних скриньок розсилають листи з небезпечним вмістом. Важливим є те, що всі такі листи мають одну тему – "Об'єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію. Україна". Всередині електронного повідомлення прикріплено файл під назвою "Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022" з розширенням XLS.

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