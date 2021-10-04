На сайті президента набрала необхідну кількість голосів петиція "проти примусової вакцинації"
Джерело:Сайт президента
В Україні триває вакцинальна кампанія, яка, згідно українського закодавства, має бути добровільною. Однак часто громадян змушують робити щеплення, погрожуючи звільненням з роботи.
Відтак, на сайті президента з'явилася петиція про "Кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію". Документ вже набрав необхідну для розгляду кількість голосів.
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Детальніше про петицію
Терміново ввести кримінальну відповідальність у вигляді покарання позбавлення волі на термін від 3 до 5 років за примусову вакцинацію,
– йдеться у тексті петиції.
- Пропонують примусову вакцинацію у вигляді погроз звільнення та\або недопуску до роботи прирівняти до поняття "примусова вакцинація".
- Вимагають забезпечити українським громадянам право самим вирішувати чи потрібно їм робити уколи проти коронавірусу чи ні.
Про причини цієї петиції
Причинами цієї петиції є некомпетентність медичної системи України, а саме:
- Перед вакцинацією медичні працівники не проводять обстеження людини (не визначається наявність хронічних/онкозахворювань, не передбачається реакція на вакцину, деякі види вакцин досі не зареєстровані та не прийняті ВООЗ);
- Медичні заклади шляхом підписання договору з людиною, яка вакцинується, повністю знімають з себе та своїх працівників відповідальність за наслідки вакцини;
- Усі державні установи позбавляють людини права вибору та змушують вакцинуватись, а у разі відмови погрожують звільненням або відстороненням від роботи;
- Якість вакцин, що ввозяться в Україну, дуже сумнівна, з огляду на корупцію в Україні можна з 50% вірогідністю припустити, що вакцини не є належної якості;
- У жодній з вакцин досі немає точної інструкції щодо можливих побічних реакцій;
- В Україні люди, які зазнали фатальних побічних ефектів після вакцинації, не освітлюються у пресі та замовчуються медичними закладами.
З огляду на все вищезгадане вважаємо необхідним терміново ввести кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію,
– зауважили у петиції.
"Зобов'язати уряд брати на себе відповідальність за кожну вакциновану особу та компенсувати матеріально й у вигляді медичної допомоги будь-які зміни фізичного стану та здоров'я що могли б бути, хоча б, теоретично спричинені вакциною протягом 5 років з дати вакцинації", – додали у документі.
Вакцинація в Україні: що відомо
В Україні 3 жовтня 33 924 людини вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 17 373 громадян, повністю імунізовані – 16 551 особа.
Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 7 190 643 людини. З них:
- отримали одну дозу – 7 190 641;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 771 866 (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 12 962 507 щеплення.