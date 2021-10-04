На сайті президента набрала необхідну кількість голосів петиція "проти примусової вакцинації"

В Україні триває вакцинальна кампанія, яка, згідно українського закодавства, має бути добровільною. Однак часто громадян змушують робити щеплення, погрожуючи звільненням з роботи.

Відтак, на сайті президента з'явилася петиція про "Кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію". Документ вже набрав необхідну для розгляду кількість голосів.

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Детальніше про петицію

Терміново ввести кримінальну відповідальність у вигляді покарання позбавлення волі на термін від 3 до 5 років за примусову вакцинацію,

– йдеться у тексті петиції.

Пропонують примусову вакцинацію у вигляді погроз звільнення та\або недопуску до роботи прирівняти до поняття "примусова вакцинація".

Вимагають забезпечити українським громадянам право самим вирішувати чи потрібно їм робити уколи проти коронавірусу чи ні.

Про причини цієї петиції

Причинами цієї петиції є некомпетентність медичної системи України, а саме:

Перед вакцинацією медичні працівники не проводять обстеження людини (не визначається наявність хронічних/онкозахворювань, не передбачається реакція на вакцину, деякі види вакцин досі не зареєстровані та не прийняті ВООЗ);

Медичні заклади шляхом підписання договору з людиною, яка вакцинується, повністю знімають з себе та своїх працівників відповідальність за наслідки вакцини;

Усі державні установи позбавляють людини права вибору та змушують вакцинуватись, а у разі відмови погрожують звільненням або відстороненням від роботи;

Якість вакцин, що ввозяться в Україну, дуже сумнівна, з огляду на корупцію в Україні можна з 50% вірогідністю припустити, що вакцини не є належної якості;

У жодній з вакцин досі немає точної інструкції щодо можливих побічних реакцій;

В Україні люди, які зазнали фатальних побічних ефектів після вакцинації, не освітлюються у пресі та замовчуються медичними закладами.

З огляду на все вищезгадане вважаємо необхідним терміново ввести кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію,

– зауважили у петиції.

"Зобов'язати уряд брати на себе відповідальність за кожну вакциновану особу та компенсувати матеріально й у вигляді медичної допомоги будь-які зміни фізичного стану та здоров'я що могли б бути, хоча б, теоретично спричинені вакциною протягом 5 років з дати вакцинації", – додали у документі.

Вакцинація в Україні: що відомо

В Україні 3 жовтня 33 924 людини вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 17 373 громадян, повністю імунізовані – 16 551 особа.

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 7 190 643 людини. З них:

отримали одну дозу – 7 190 641;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 771 866 (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 12 962 507 щеплення.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу