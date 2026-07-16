СБС уразили ще 11 суден "тіньового флоту" росіян, – "Мадяр"

У четвер, 16 липня, Сили безпілотних систем уразили 11 суден російського так званого тіньового флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Які втрати російських окупантів?

Серед уражених 16 липня суден – п'ять нафтових танкерів, один танкер-газовоз, три суховантажі та два буксири.

За словами "Мадяра", операції проводилися в акваторіях Чорного та Азовського морів силами підрозділів СБС, зокрема батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра", 1-го окремого центру СБС та 20-ї окремої бригади СБС "К-2".

Окрім цього, командувач СБС підбив підсумки української операції "МоЛоЧКа", яка триває з 6 липня. Загалом військовим вдалося уразити 147 суден зі складу "тіньового флоту" Росії.

З них 117 суден – в Азовському морі та 30 суден – у Чорному.

Ціль: параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій,

– додав "Мадяр".

Військові СБС уразили російські судна: дивіться відео

Раніше Роберт Бровді також розкрив таємницю загадкової назви СБС. За його словами, кожна літера має чітке значення, а МЛЧК розшифровується як "МОсква Ляже Через Крим".

Нині удари по танкерах і буксирах суттєво порушують постачання пального до тимчасово окупованого Криму. Водночас альтернативні маршрути, зокрема автомобільні дороги та залізниця, також перебувають під вогневим контролем українських сил.

Важливо! Для відстежування кількості успішних операцій також існує окреме онлайн-табло СБС.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), кількість суден з увімкненими AIS-транспондерами скоротилася з 267 наприкінці червня до 120 станом на 11 липня – приблизно на 55%.