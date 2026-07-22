СБС за дві доби уразили 13 російських суден у Чорному та Азовському морях

Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують нищити російський флот: за 48 годин військові уразили 13 суден в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр".

Які результати уражень?

Роберт Бровді зазначив, що операція "МоЛоЧКа" триває, а її результати вже відчутні не лише для окремих кораблів, а й для всієї логістики ворога на морі.

Тим часом "МоЛоЧКа" у Чорному та Азовському: +13 за 48 годин, але то ягідки на фоні дозріваючого фіолетового дикорослого ягіддя.,

– написав "Мадяр".

Раніше Роберт Бровді розкрив таємницю загадкової назви СБС. За його словами, кожна літера має чітке значення, а МЛЧК розшифровується як "МОсква Ляже Через Крим".

У Силах безпілотних систем наголошують, що йдеться про частину ширшої кампанії, спрямованої на послаблення можливостей Росії у Чорному та Азовському морях.

Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо,

– йдеться в дописі командувача СБС.

Раніше українські військові вже неодноразово атакували морські цілі окупантів, зокрема у межах операцій проти ворожої техніки та забезпечення. Тепер, за словами командування, темп таких ударів зберігається.

До слова, в Силах спеціальних операцій ЗСУ нещодавно заінтригували новою операцією під назвою "Кондуктор", яка передбачатиме безпрецедентний удар по ключових транспортних вузлах ворога. Йдеться про 13 залізничних мостів, що, ймовірно, забезпечують пересування окупаційних підрозділів і постачання для них.