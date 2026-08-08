Операція "МоЛоЧКа" в дії: дрони СБС уразили ще 12 суден тіньового флоту Росії

Українські дрони продовжують системно нищити морську логістику російських окупантів у Чорному та Азовському морях. Сили безпілотних систем успішно відпрацювали по черговій групі ворожих суден.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Як СБС знищували російські судна?

Під час однієї з атак три керовані ракети ЗРГК "Панцир-С1" були спрямовані по "Птаху" СБС, однак у районі Геленджика вдалося уразити судно тіньового флоту.

Загалом протягом 1 – 8 серпня в межах операції "Птахи" СБС відпрацювали по 12 суднах у Чорному та Азовському морях.

ЗСУ знищують ворожі судна: дивіться відео

Від початку операції, яка триває з 6 липня, результативно відпрацьовано по 218 плавзасобах: 134 — в Азовському морі та 84 — у Чорному.

Судноплавство Керченською протокою безстроково заблоковано з 10 липня, наразі 30 діб, до окремого розпорядження, Волелюбним Українським Птахом,

– заявив "Мадяр".

Інші новини про успішні операції СБС

Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію проти енергетичної інфраструктури окупованого Криму та інших тимчасово окупованих територій. Лише за 23 – 24 липня було уражено 19 енергетичних об'єктів.

Українські військові знищили російські бензовози, які рухались по території тимчасово окупованої Запорізької області. 3 батальйон "Назік" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" знищив 2 бензовози та одну автівку супроводу колони.

Безпілотники ЗСУ протягом чотирьох діб завдали ударів по чотирьох російських нафтопереробних заводах і морському терміналу "Тамань". Ворог зазнав масштабних втрат паливної інфраструктури.