СБУ в Чорному морі тренувалася звільняти захоплене "терористами" судно: відео

Спецпризначенці підрозділу ЦСО "А" СБУ провели масштабні антитерористичні навчання у Чорному морі. Вони відпрацювали звільнення захопленого "терористами" судна.

Перед тим, як розпочати операцію, співробітники Служби безпеки розробили план дій та добре підготувались. У навчаннях задіяли водолазів, безпілотники та штурмові групи.

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Відпрацювали звільнення судна

Згідно з задумом, "терористи" захопили судно та мали намір скоїти теракт у прибережній зоні. Його можливі наслідки:

загибель мирних жителів;

екологічна та економічна катастрофа у регіоні.

Під час операції спецпризначенцям вдалося затримати терористів, а заручників і судно – звільнити.

СБУ відпрацювала звільнення захопленого "терористами" судна: відео