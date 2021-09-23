СБУ ліквідувала одразу 3 арсенали зброї бойовиків на Донбасі: фото боєприпасів
Джерело:СБУ
Співробітники СБУ виявили на Донбасі три сховки з боєприпасами. Серед вилученого правоохоронцями – вибухівка та протитанкові міни.
За оперативними даними, схрони облаштували проросійські бойовики для вчинення диверсій на території регіону.
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СБУ виявила у районі операції Об'єднаних сил три схрони з бойовими засобами ураження. Зі сховків вилучено 1 кг пластиду з вибуховим запалом, 13 протитанкових мін з підривниками та майже 4 тисячі набоїв різного калібру,
– зазначили у Службі безпеки.
СБУ оглянула схрони
Під час огляду схрону, замаскованого у покинутому гаражі в Лисичанську, виявлено:
- 125 гранатометних пострілів різних модифікацій,
- 10 гранат РКГ-3 та Ф-1;
- понад 2,6 тис. набоїв, у тому числі до великокаліберної зброї.
З іншого тайнику, обладнаного поблизу помпової станції на в'їзді до міста, вилучили понад 180 артилерійських снарядів. У Маріуполі, в руслі річки Кальчик, знайшли 3 963 патрони різного калібру.
СБУ ліквідувала одразу 3 арсенали зброї бойовиків на Донбасі / Фото Служби безпеки