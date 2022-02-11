СБУ ліквідувала схрон проросійських бойовиків

На Луганщині працівники Служби безпеки України знайшли прихований арсенал з боєприпасами бойовиків. У схованці знайшли більше ніж 70 ручних гранат РГД-5.

Працівники СБУ ліквідували схрон знайдених боєприпасів. Їх знайшли у напівзруйнованій будівлі за кілька кілометрів від державного кордону.

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СБУ знайшла боєприпаси бойовиків

Під час огляду у Луганській області правоохоронці знайшли схованку з боєприпасами бойовиків. За попередніми даними, її облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків.



СБУ знайшла боєприпаси бойовиків на Луганщині / Фото СБУ

Цю групу ліквідували ще у 2018 році. Вона причетна до серії вибухів на території регіону. У СБУ також нагадали, що до її складу входив вибухотехнік з Росії.



У схованці знайшли більше ніж 70 ручних гранат РГД-5 / Фото СБУ

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