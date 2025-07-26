У НАБУ уточнили, як ставляться до майбутніх перевірок СБУ

У президентському законопроєкті про НАБУ мовиться, що СБУ перевірить працівників НАБУ протягом 60 днів. Мова про тих, хто має доступ до державної таємниці. Директор НАБУ Семен Кривонос уточнив норми документа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Чи справді СБУ має перевірити працівників НАБУ протягом 60 днів?

За словами Кривоноса, законопроєкт містить два пункти. Відповідно до першого, працівники, які мають доступ до державної таємниці, раз на два роки проходитимуть поліграф своїми підрозділами внутрішнього контролю. До слова, ідеться не тільки про НАБУ, але й про поліцію, Офіс генерального прокурора, ДБР.

Це означає, що підрозділ внутрішнього контролю НАБУ раз на два роки перевірятиме на поліграфі працівників НАБУ.

"І це нормальна для нас ситуація. Тільки в минулому році цей підрозділ провів понад 200 поліграфічних досліджень. Вони постійно проходять поліграф: у межах службових розслідувань, просування по службі, інших заходів", – додав Кривонос.

Другий пункт законопроєкту щодо перевірок СБУ говорить, що протягом 6 місяців після набрання чинності закону СБУ має провести перевірку щодо можливого впливу країни-агресора та зв'язків із нею. Це також стосується не тільки НАБУ, а всіх правоохоронних органів.

Кривонос підкреслив: "Ми окей з цим. Давайте проведемо всі ці перевірки й закриємо це питання через шість місяців, представимо результати й будемо рухатись далі".

І що важливо: кожного разу, коли працівник НАБУ має попрацювати з державною таємницею, він має отримати доступ у Служби безпеки України. Фактично це такий дозвіл. У державі всі, хто працює з державною таємницею, заповнює відповідну анкету й надає Службі безпеки України. Вони перевіряють ці анкети й ухвалюють рішення, видавати цей доступ чи ні. Тобто фактично всі й так проходять цю перевірку. Зараз буде ще повторна. Сподіваюся, вона буде результативною й не буде якогось тиску. У мене тут немає глибоких побоювань. Але якщо буде якась ненормальна поведінка, я обов'язково говоритиму про це з суспільством,

– уточнив директор НАБУ.

Законопроєкт Зеленського про НАБУ Верховна Рада має розглянути 31 липня. Та Кривонос говорить, що є ризик блокування документа.