СБУ нарощує кількість ударів по території Росії, під прицілом – НПЗ і аеродроми, – експерт

Служба безпеки України нарощує кількість ударів по території Росії. Основною ціллю атак дронів стають НПЗ та аеродроми ворога.

Про це пише політолог Тарас Загородній. Експерт зазначає, що удари дронів СБУ по НПЗ вже завдали Росії збитків на мільярди доларів.

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"Пентагон заявив, що 14% нафтопереробних потужностей росіян вже виведені з ладу. Дрони служби завдали вже понад 20 ударів по НПЗ ворога. Деякі НПЗ зазнали повторної атаки якраз після завершення ремонту. Зазначу, що дрони завдають ударів по тим частинам НПЗ, де використано найбільше компонентів західного обладнання. Росії вкрай важко їх замінити", – акцентує політолог.

Також Загородній наголошує на користі ударів СБУ по аеродромах ворога.

Російські "воєнкори" жаліються, що Росія втратила на землі більше авіації, ніж в повітрі, та зазнала багатомільярдних збитків. А головне, що ворогу буде важко за короткий час поновити парк літаків. Чому для нас це важливо? Більше знищених російських літаків – менше ворожих КАБів, які вони скидають. КАБи – одна з найголовніших проблем, з якою стикаються ЗСУ на фронті. Також росіяни нищать літаками міста українського Донбасу, скидають бомби на Харків і область. Удари по аеродромах суттєво скорочують бойовий потенціал російської авіації,

– підкреслює експерт.

Він зазначає, що це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром "Кущевська" та Слов'янський НПЗ за останні три тижні.

"Тоді на аеродромі були уражені літаки росіян, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони. Те, що СБУ нарощує кількість ударів по НПЗ і аеродромах росіян – важливий фактор у війні. Після потужної атаки на низку об'єктів в ніч на 17 травня проведена ще одна серія атак. І в тому, що інтенсивність ударів наростатиме, у мене особисто сумнівів немає", – резюмує Загородній.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ніч на 19 травня цілями дронів СБУ стали військовий аеродром "Кущевська" та Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії. На летовищі перебували десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29. Керівництво Слов'янського НПЗ заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки.