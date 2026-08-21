По всій Україні викрили ще 7 схем для ухилянтів: серед затриманих – син голови суду і лікарі

СБУ та Національна поліція заблокували 7 нових схем ухилення від мобілізації. Затримано 18 осіб у 5 областях України.

Про викриття масштабних оборудок повідомила Служба безпеки України. Комплексні операції проводили у Житомирській, Одеській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур.

Що відомо про махінації

На Житомирщині 4 фігуранти спиралися на вигадані онкологічні захворювання. Місцева рієлторка підшукувала "клієнтів" за 15 тисяч доларів, а її спільники, серед яких завідувач відділення та лікар онкодиспансеру, імітували хірургічні операції та підміняли біологічні матеріали справжніх хворих. Послугою скористалися майже 50 осіб.

В Одеській області контррозвідка затримала 3 осіб, серед яких син голови регіонального господарського суду та 2 колишніх посадовців ТЦК. Вони разом із секретарем ВЛК оформлювали фіктивне стаціонарне лікування за 15 тисяч доларів.

Крім цього, в Одесі співробітники СБУ викрили сімейну лікарку та 2 працівниць місцевої медустанови, які обіцяли ухилянтам "позачергове" зняття з військового обліку на підставі фіктивних медвисновків про встановлення групи інвалідності за 4 тисячі доларів. Серед фігуранток – завідувачка одного з відділень обласного медичного центру. Тільки на початку злочинної діяльності ділків за їхніми "послугами" звернулося щонайменше 20 чоловіків.

На Черкащині правоохоронці зупинили діяльність блогера, який поширював у ТікТок маршрути пересування патрулів ТЦК. Крім того, у регіоні викрили колишню секретарку комісії, яка за 2 тисячі доларів оформлювала призовникам фальшиве опікунство через хвороби родичів. Цією схемою скористалися майже 100 чоловіків.

У Хмельницькій області 3 ділків викрили на фіктивному працевлаштуванні військовозобов'язаних на підприємство критичної інфраструктури з подальшим бронюванням за 14 тисяч доларів. Таким чином чоловіки отримували змогу виїхати за межі України під приводом службового відрядження.

А у Вінниці контрактник військової частини виводив мобілізованих за периметр об'єкта в обхід КПП за 9,5 тисячі доларів. Надалі 2 спільників організатора злочину мали вивезти дезертирів на своїх авто за межі гарнізону.

Усім 18 затриманим оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за перешкоджання діяльності ЗСУ, незаконне переправлення осіб через кордон та дезертирство. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно на Рівненщині затримали агента ФСБ. Чоловік знімав об'єкти для російських спецслужб, а згодом навіть просив зброю для вбивств військових.