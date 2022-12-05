СБУ навідалася з обшуками до об'єктів Московського патріархату в Полтавській області

Співробітники Служби безпеки України навідалася до храмів та монастирів УПЦ МП у Полтавській області. Заходи проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ МП у Полтавській області. Правоохоронці завітали до Мгарського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіального управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

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СБУ проводить "безпекові заходи" на об'єктах УПЦ МП

Працівники СБУ зазначили, що враховуючи збройну агресію Росії, відповідні заходи проводяться для того, аби релігійні громади не слугували осередком "русского міра", а також для того, щоб убезпечити населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

Що цьому передувало