СБУ не перевіряла Гладкого перед призначенням командувачем Безпілотних сил: запит не отримували

Служба безпеки України не перевіряла Романа Гладкого перед призначенням командувачем Безпілотних сил ЗСУ. Як, з'ясувалося, до СБУ не було направлено відповідного запиту.

Водночас процедура призначення не передбачає додаткових перевірок. Про це повідомила пресслужба СБУ у коментарі 24 Каналу.

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Чому СБУ не перевіряла Гладкого перед призначенням

Як нагадали в СБУ, відповідно до чинного законодавства, начальник штабу Командування Сил безпілотних систем призначається наказом Міністра оборони за поданням Головнокомандувача Збройних сил України.

У пресслужбі пояснили, що ця процедура не передбачає обовʼязкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних Сил України.

Таким чином, Служба безпеки не отримувала відповідних запитів та не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем,

– розповіли там.

Напередодні стало відомо, що на безпековому комітеті Ради вирішили звернутися до Служби безпеки України, аби та перевірила начальника штабу Сил безпілотних систем Збройних Сил України Романа Гладкого, оскільки до нього постала низка питань.