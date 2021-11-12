Російському блогеру Варламову не продовжували заборону на в'їзд в Україну

Служба безпеки України не продовжувала заборону на в'їзд популярному російському блогеру Іллі Варламову. Її термін завершився у листопаді 2021 року.

Про те, що росіянину Варламову не продовжили заборону на в'їзд в Україну, видання повідомляє з посиланням на коментарі СБУ та речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

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Росіянину Варламову не продовжили заборону на в'їзд в Україну

У листопаді 2021 року завершився термін 5-річної заборони на в'їзд російському блогеру Варламову, який їздив в окупований Крим.

У спецслужбі повідомили, що станом на 5 листопада компетентні підрозділи Служби безпеки рішення про продовження заборони Варламову не приймали. У випадку наявності визначених законодавством підстав відомство вживатиме необхідні заходи.

Чи ДПСУ пропустить блогера, якщо він перетинатиме кордон

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що відомство повною мірою застосовує до громадян норми законодавства у випадку, якщо вони порушують порядок в'їзду – виїзду на тимчасово окуповану територію.

Якщо говорити про іноземців, то їм, крім притягнення до адміністративної відповідальності, забороняють в'їзд на територію України.

У випадку спроби в'їхати в Україну і підтвердження фактів незаконного перебування на окупованих територіях такій людині відмовлять у перетині кордону. ДПСУ проставить заборону на в'їзд терміном на 3 роки.

Що відомо про блогера Іллю Варламова

На початку листопада російський блогер Ілля Варламов оприлюднив в ютубі фільм про історію незалежної України.

У ньому багато перекручених фактів, елементів пропаганди. Про війну на Донбасі там немає згадок. Однак є "свідчення кримчан", які розповідають, як "ввічливі чоловіки" "забезпечували порядок" під час початку спроби окупації півострова.