Збирав для ФСБ списки проукраїнських вірян: СБУ оголосила підозру довіреній особі Путіна

Російська окупаційна влада переслідує не лише тих, хто чинить спротив на фронті, а й релігійні громади на захоплених територіях. Одним із тих, хто допомагає окупантам виявляти нелояльних до Кремля вірян, за даними слідства, став Артем Шарлай, представник окупаційної влади Мелітополя.

Про це повідомила СБУ.

Як Шарлай допомагав окупантам переслідувати вірян?

Наразі Артем Шарлай очолює так званий відділ по роботі з релігійними організаціями в окупаційній адміністрації. У 2024 році він також став довіреною особою Володимира Путіна в тимчасово окупованому Мелітополі під час президентських виборів у Росії.

За матеріалами слідства, фігурант причетний до організації репресій проти місцевих релігійних громад, які чинять спротив кремлівському режиму або відмовляються приєднуватися до єпархій Російської православної церкви.

За дорученням місцевого гауляйтера Шарлай складав для ФСБ списки проукраїнськи налаштованих парафіян. Надалі ці відомості використовували для рейдів проти священнослужителів і вірян.

Під час таких операцій російські силовики викрадали людей на вулицях або забирали їх із власних домівок, а потім ув'язнювали в окупаційних тюрмах. За даними слідства, там потерпілих катували: били та душили, надягаючи пакети на голову. У такий спосіб загарбники намагалися змусити представників релігійних громад підтримувати окупаційну владу.

Що загрожує підозрюваному?

За інформацією СБУ, Шарлай підтримував підконтрольні Росії терористичні угруповання на сході України ще у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення він долучився до окупаційної адміністрації в Мелітополі.

Слідчі заочно повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини. Правоохоронці продовжують заходи для притягнення фігуранта до відповідальності.

Схожі випадки співпраці з російськими спецслужбами фіксують і на підконтрольній Україні території. Нагадаємо, нещодавно 24 Канал розповідав, як у Краматорську затримали таксиста, що працював на російську воєнну розвідку та передавав ворогу координати українських військових об'єктів.