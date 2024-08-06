Намагався вбити цивільного під час окупації Київщини: спецназівцю ГРУ повідомили про підозру

СБУ встановила особу ще одного воєнного злочинця. Йдеться про російського військовослужбовця Олександра Тамряна, причетного до катувань цивільних під час окупації частини території Київщини.

Під час окупації Козаровичів Тамрян був залучений до проведення так званих "зачисток", спрямованих на виявлення учасників руху опору в регіоні. Йому вже повідомили про підозру.

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Тамрян намагався вбити цивільного

Олександр Тамрян – 24-річний військовослужбовець 14-ї окремої бригади спецназу головного управління генштабу збройних сил Росії, відомого як ГРУ. На початку повномасштабної війни брав участь у захопленні селища Козаровичі Вишгородського району.

Під час тимчасової окупації населеного пункту Тамрян був залучений до проведення так званих "зачисток", спрямованих на виявлення учасників руху опору в регіоні.

Спецназівцю ГРУ Тамряну повідомили про підозру / Колаж СБУ

Так, на початку березня 2022 року, перебуваючи на території селища, він разом з іншими військовими Росії об'їжджав помешкання місцевих жителів.

Під час одного з таких "рейдів" Тамрян увірвався на подвір'я 50-річного чоловіка і збив його з ніг прикладом автомата. Далі фігурант та ще чотири окупанти продовжили бити потерпілого ногами та прикладами,

– повідомили в СБУ.

Додали, що в такий спосіб Тамрян намагався отримати від чоловіка "зізнання" у співпраці із Силами оборони. Однак, не вдалося.

Потім окупанти залишили потерпілого стікати кров'ю у дворі. Тамрян пригрозив йому, що зараз повернеться і вб'є.

За даними слідства, потерпілому вдалося сховатися й завдяки цьому уникнути фізичної розправи.

Унаслідок побиття росіяни зламали йому ребра, розбили голову, пошкодили грудну клітку, поперек і ноги,

– розповіли в СБУ.

Зазначили, що слідчі Служби заочно повідомили Тамряну про підозру за статтею "Жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб". Наразі тривають комплексні заходи, аби покарати воєнного злочинця.