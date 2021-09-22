СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни: вчені написали про це книгу

Вчені презентували книгу про перші місяці Другої світової війни, в якій описали, як радянська влада "зачищала" Західну Україну від так званих "ворожих елементів". Оприлюднена інформація раніше була засекречена та стала доступною завдяки відкритості Архіву СБУ, де зберігаються відповідні дані.

Презентація відбулася у Варшаві та знаменує 25-річчя співпраці вчених обох країн. А саме – щодо роботи з підготовки спільної документальної серії "Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб".

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Це уже 10, ювілейний, том серії. Він називається "Наказ № 001353. Операція проскрипції НКВД 1939 – 1941". Випуск вийшов друком у 2020 році і вже встиг привернути чималу увагу світової спільноти,

– заявив Андрій Когут.

За його словами, у виданні вперше оприлюднюються невідомі раніше документи. Зокрема про репресії, які вчиняли органи НКВД у західних областях України, окупованих радянською владою восени 1939 року, проти:

державних діячів;

військовослужбовців;

співробітників спеціальних та правоохоронних органів Другої Речі Посполитої.

Директор Галузевого державного архіву СБУ зазначив, що вихід книги став можливим завдяки співпраці Архіву Служби безпеки України та Архіву Інституту національної пам'яті Республіки Польща.

Наш спільний проект є унікальним не тільки для Польщі та України, але й для всієї Європи. Попри те, що у фокусі нашої роботи перебували складні питання XX століття, нам вдалося опублікувати 10 томів архівних документів. Ще більшого значення проекту додає той факт, що це архівні документи колишніх комуністичних спецслужб,

– додав він.

Завдяки 25-річній співпраці побачили світ 10 томів серії:

Польське підпілля 1939 – 1941. Львів-Коломия – Стрий – Золочів (1998);

Переселення поляків та українців 1944 – 1946 (2000);

Польське підпілля 1939 – 1941. Від Волині до Покуття (2004);

Поляки і українці між двома тоталітарними системами 1942 – 1945 (2005);

Акція "Вісла" 1947 (2006);

Операція "Сейм" 1944 – 1946 (2007);

Голодомор в Україні 1932 – 1933 (2008);

Великий терор: польська операція 1937 – 1938 (2010);

Організація українських націоналістів у Польщі в 1944 – 1950 роках. Ліквідація керівних структур (2018);

Наказ № 001353. Операція проскрипції НКВД 1939 – 1941 (2020).

Окрім цього. У 2009 році видано англомовну версію 7 тому про Голодомор в Україні (Holodomor. The Great Famine in Ukraine, 1932 – 1933). У 2010 році – англомовну збірку із найцікавішими документами з попередніх томів. У 2018 – альбом про діяльність робочої групи "Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Двадцять років спільному польсько-українському проекту".

Вчені презентували книгу про перші місяці Другої світової війни / Фото СБУ